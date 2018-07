Météo en France : les prévisions du dimanche 26 novembre 2017

publié le 26/11/2017 à 07:23

Le temps dimanche sera marqué par des températures en baisse et un ciel variable, partagé entre éclaircies et passages nuageux, selon Météo-France. Du Grand-Est au Massif central et Rhône-Alpes, ainsi que vers les Pyrénées, les nuages seront nombreux et compacts.



Ils seront parfois accompagnés d'averses avec un peu de neige sur le relief des Vosges, du Jura, des Alpes du nord, du Massif central et des Pyrénées à partir de 500 mètres d'altitude. Localement, des flocons seront possibles plus bas, en Champagne ou Bourgogne. Sur le nord-ouest et le nord du pays, quelques averses côtières se signaleront en début de journée sous un vent modéré de nord-ouest. Ces averses, assez dispersées, se répandront en journée entre le nord et le centre du pays.

En revanche, le ciel se couvrira par l'Ouest. Les nuages deviendront plus denses en cours de journée jusqu'à donner quelques petites pluies ou quelques ondées l'après-midi sur le nord de la Bretagne. Sur le Sud-Ouest, après quelques grisailles matinales, le ciel alternera passages nuageux et belles éclaircies. Les nuages deviendront plus nombreux en fin de journée sur l'Aquitaine. En cours d'après-midi, les éclaircies reviendront sur les Pyrénées.

Sur le Sud-Est, mistral et tramontane dégageront le ciel. Mais ils souffleront fort, notamment en début de journée, atteignant 80 km/h en Languedoc-Roussillon et en vallée du Rhône, 90 à 100 km/h en basse vallée du Rhône, sur les caps du Roussillon, sur le littoral varois, sur le relief des Alpes du sud et de Corse, sur le nord et le sud de la Corse. Sur l'est de la Corse, les nuages et quelques averses seront bien présents avec de la neige au-dessus de 1.000 mètres d'altitude.

Les températures

Les températures minimales seront en baisse et verront le retour de faibles gelées matinales dans les terres. Les maximales ne dépasseront pas 3 à 8 degrés du Grand-Est au Massif central et Rhône-Alpes, pour atteindre à peine 7 à 12 degrés ailleurs, localement 13 à 15 en Côte-d'Azur et Corse.