publié le 31/05/2016 à 16:15

Des routes inondées et coupées dans le Nord, une ligne de métro interrompue à Lille, des maisons et hôtels évacués dans l'Yonne... Les intempéries ont provoqué de nombreux dégâts en France mardi 31 mai. Cela fait plusieurs jours que la moitié nord de l'Hexagone connait un épisode pluvieux intense et inhabituel pour un mois de mai. Des récoltes au conditions de circulation en passant par l’impossibilité pour les joueurs de tennis de disputer leurs matches sur la terre battue détrempée de Roland-Garros, suivez ici toutes les évolutions liées à cet épisode climatique.



5h - Dans le Nord, dans le Pas-de-Calais et en Moselle, l'heure est au nettoyage. De nombreux foyers sont encore privés d'électricité. Les intempéries sont synonymes de catastrophe pour les professionnels de la terre. La FNSEA demande au gouvernement la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.



4h - Dans le Loiret, toujours concerné par une alerte rouge aux inondations, plus de 1 000 personnes ont dû être évacuées par les secours depuis mardi, en raison de la crue exceptionnelle du Loing, un affluent de la Seine. Les pompiers sont intervenus plus de 2 000 fois. L'autoroute A10 est toujours coupée à la circulation en direction d'Orléans. Près de 650 "naufragés de la route" ont été évacués par l'armée. Les écoles, les collèges et les lycées sont fermées ce mercredi dans le département.



Cinq autres départements sont toujours en vigilance orange aux inondations : la Seine-et-Marne, le Loir-et-Cher, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle.



2h - À Paris, la Seine est montée à 3 m 82. Le niveau maximum pourrait être atteint vendredi, entre 4 m et 4,30 m selon les estimations météorologiques. Face à la situation qui devrait donc perdurer jusqu'à la fin de la semaine, la mairie de Paris a activé une vigilance "jaune" en raison d'un "risque de crue ou de montée rapide des eaux". Plusieurs voies de berges ont été fermées, comme les voies de Mazas au souterrain des Tuileries.

Les services de voiries ont pris le relais pour dévier le trafic et sécuriser les voies d’accès aux quais. Les quais piétonniers aux abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont également fermés. La préfecture de police de Paris appelle à la vigilance pour les curieux tentés de s’approcher trop près des quais au cours de la semaine à venir.

#crue à Paris : certains quais piétonniers susceptibles d'être impraticables. Soyez vigilants! https://t.co/FKHmGcEZ6E — Préfecture de police (@prefpolice) 31 mai 2016

Dans les départements franciliens, 2 344 interventions ont été réalisées, et 1 234 pompiers étaient mobilisés.



20h52 - Les twittos ont posté des photos de la Seine qui déborde par endroit à Paris. Près d'un mètre d'eau se propageait sur les quais aux alentours du pont des Invalides. Certaines voies sur berge avaient été fermées par la préfecture de police de Paris.

#crue à Paris : fermeture de la voie Georges Pompidou entre les Tuileries et la sortie du souterrain Henri IV https://t.co/FKHmGcEZ6E — Préfecture de police (@prefpolice) 31 mai 2016

19h45 - Une centaine de détenus de la prison de Saran (Loiret) ont été transférés vers des établissements voisins, après les intempéries qui ont touché le Nord et le Centre de la France, a annoncé le ministère de la Justice. "Entre 1,80 et 2 mètres d'eau" noyaient le local technique d'un des deux bâtiments de la maison d'arrêt pour hommes, causant "l'arrêt de l'électricité et du chauffage", selon un porte-parole du ministère.



19h33 - Dans le Loiret, près de 700 personnes ont été évacuées par les pompiers, en raison des inondations qui touchent le département toujours placé en vigilance rouge. 400 autres évacuations sont prévues, notamment sur l'autoroute A10, toujours bloquée à 18h, alors que la pluie n'a pas cessé de tomber. Selon le préfet, "650 personnes que l'on peut qualifier de naufragés de la route" ont ainsi été bloqués.



La préfecture du Loiret conseille aux habitants de ne pas s'engager sur une voie immergée.

18h06 - La circulation des trains entre Thionville et le Luxembourg, interrompue depuis lundi à cause des intempéries, reprenait doucement mardi après-midi, mais restera perturbée pour plusieurs jours, a indiqué la préfecture de Moselle. Les pluies ont causé des dégâts dans la salle de relais du poste d'aiguillage de Bettembourg, lundi vers 16h30, rendant impossible la circulation des trains entre Thionville et le Luxembourg, une ligne très fréquentée par les travailleurs frontaliers notamment. Trois trains partiront en fin d'après-midi du Luxembourg vers la Lorraine. "Ils circuleront, toutefois, en mode 'dégradé' (vitesse réduite)", précise la préfecture dans un communiqué.



17h18 - Du côté de Roland-Garros, le quart de finale de Richard Gasquet, prévu mardi en troisième match contre Andy Murray, a été reporté à mercredi.



17h05 - La préfecture du Loiret a annoncé la suspension pour la journée de mercredi des cours de tous les établissements scolaires du département (écoles, collèges et lycées), compte tenu des effets des intempéries, le Loiret étant notamment en vigilance rouge pour les risques de crue du Loing. Cette suspension concerne également les activités périscolaires, précise la préfecture dans son arrêté. Cette décision a été prise en raison "du caractère extrêmement dangereux et récurrent des phénomènes pluvieux ayant déjà touché le département depuis le samedi 29 mai 2016 et de ceux attendus pour les prochaines heures".

16h00 - Plus que trois départements étaient placés en vigilance aux inondations par Météo France en début d’après-midi. Le Loir-et-Cher (41) et la Seine-et Marne (77) sont placé en alerte orange. Le Loiret (45) est toujours placé en alerte rouge.

15h34 - Les matches de Roland-Garros suspendus pour cause de pluie ont pu reprendre. Suivez-les en direct.



15h32 - Les fortes pluies qui ont provoqué d'importants dégâts sur le Nord et le Centre de la France se décalaient vers le sud mardi après-midi, selon Météo France, mais le département du Loiret restait en alerte rouge crues en raison de la hauteur exceptionnelle du Loing, un affluent de la Seine.



14h05 - À la mi-journée, seuls le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Loiret restaient en vigilance orange pluie. Trois autres départements étaient, eux, en vigilance orange crues : le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne et le Loir-et-Cher. Selon Vigicrue, "des inondations très importantes sont possibles y compris dans les zones rarement inondées", "les conditions de circulation peuvent être rendues extrêmement difficiles sur l'ensemble du réseau routier ou ferroviaire" et "des phénomènes de rupture ou de débordement de digues peuvent se produire".

11h32 - Entre lundi soir et mardi matin, les pompiers sont intervenus plus de 4.500 fois au niveau national, selon le ministère de l'Intérieur. Pour l'essentiel pour des caves inondées ou des plafonds effondrés. Les seuls pompiers du Loiret totalisent 1.846 interventions depuis le début des intempéries.