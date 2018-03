La grêle et la glace ont couvert le sol de Limoges

publié le 30/05/2016 à 18:51

Dans la nuit du 29 au 30 mai, la météo a fait de nombreux dégâts en Europe. Des pluies diluviennes, accompagnées de violents orages, se sont abattues dans plusieurs pays, de l'Italie à la France, en passant par l'Allemagne, où quatre personnes, dont une adolescente de 13 ans, ont été tuées et une dizaine d'autres blessées à cause des inondations.



À Schwäbisch-Gmünd, commune située à quelques kilomètres de Stuttgart, un pompier volontaire est décédé en tentant de porter secours à un homme qui s'est noyé dans un passage souterrain ferroviaire inondé. Une unité spéciale de la police a retrouvé les deux corps le 30 mai. Un peu plus au nord, à Weissbach, un homme de 60 ans est mort noyé dans un garage souterrain envahi par les eaux.



RT @EUStormMap - Au moins 3 morts selon un bilan provisoire suite aux #orages diluviens hier soir en #Allemagne - pic.twitter.com/L4DtUmFi5q — Météo Villes (@Meteovilles) May 30, 2016

En France, 26 départements sont en vigilance orange "pluie-inondations". Certains d'entre eux ont été durement touchés. Dans l'Aube, par exemple, le déluge du 29 mai a provoqué des inondations et des coulées de boue. La grêle a sévèrement touché des vignobles, situés dans le Chablis, le Beaujolais et à Cognac. Plus insolite, un employé de Matignon a été contraint de faire s'échapper l'eau qui avait pénétré dans le bâtiment de la République.