Météo France ramène sa vigilance orange aux orages à 21 départements

publié le 28/05/2016 à 11:16

Météo-France a placé 24 départements en vigilance orange ce samedi 28 mai à 22h15 en prévision d'un épisode d'orages violents dans le Sud et le Centre de la France. L'événement a débuté en fin d'après-midi samedi, et devrait s'arrêter dimanche à 16 heures.



Les départements concernés par l'alerte sont : l'Allier, l'Ain, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne, le Doubs, la Franche-Comté, la Haute-Garonne, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Tarn, le Tarn-et-Garonne. Cependant, Météo-France a émis une fin d'alerte pour les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Dordogne, le Gers et le Lot-et-Garonne.

Ces orages pourraient être "localement violents", selon Météo-France qui prévient qu'ils pourraient éventuellement "provoquer des dégâts importants". Ils pourront être accompagnés de grêle et pourront donner de fortes intensités de précipitations.

meteo 21