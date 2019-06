publié le 20/06/2019 à 14:56

Il aura fallu cinq mois de négociations pour trouver un accord. Les trois principaux syndicats de médecins et l'assurance maladie ont officialisé, ce jeudi 20 juin, la création d'un nouveau métier, celui d’assistant médical. Plus de 4.000 postes vont être créés grâce à cet accord donnant-donnant où la CNAM va subventionner les médecins, qui de leur côté s'engagent à voir plus de patients.

Le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français, explique concrètement en quoi va consister ce nouveau métier : "Il sera de type administratif avec l’accueil des patients, la gestion des dossiers mais avec aussi une fonction soignante qui permettra aux médecins d'être aidés lors de leurs consultations. [...] Le but est d'améliorer l'environnement professionnel du médecin".

Pour devenir assistant médical, il faudra avoir "une formation qui comporte ses deux volets". Dans un premier temps, ce sera grâce aux validations des acquis de l'expérience (VAE) et à une formation complémentaire des secrétaires médicaux que les postulants pourront pratiquer ce nouveau métier avant que des écoles d’assistants médicaux ne soient créées.

Le docteur Ortiz précise que les assistants médicaux "toucheront un salaire supérieur à celui des secrétaires médicales mais inférieur à celui des infirmières". Cette mesure permettra aux patients d'y trouver leur compte car ils bénéficieront d'un interlocuteur pour les accompagner dans leurs démarches concernant leur santé.