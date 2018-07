publié le 29/06/2017 à 12:11

Haro sur les kababs à Marseille. La municipalité souhaite, conformément à un projet annoncé en février dernier, réduire le nombre de snacks, magasins de téléphonie et autres bazars dans la centre-ville, pour privilégier l'installation de boutiques haut-de-gamme. Pour ce faire, elle a mis en place un périmètre de sauvegarde du commerce avec un droit de préemption sur les baux commerciaux et les murs, rapporte le journal La Marseillaise. Une décision actée lors du Conseil municipal qui s'est tenu lundi 26 juin.



La municipalité précise qu'il n'y aura pas d'expulsions des commerces déjà en place. Elle souhaite préempter les fonds commerciaux, très nombreux dans ce secteur (bas de la rue de la République, Colbert, Réformés, Canebière, Lieutaud, Rome, Préfecture et Breteuil). En effet, selon les chiffres de Marsactu, cités par 20minutes.fr, 15% des commerces de l’hypercentre de Marseille sont inoccupés. La Mairie souhaite donc reprendre les baux et installer les commerces de son choix par la suite.

"On assume ne plus vouloir certains types de commerces comme les snacks et les magasins de téléphonie pour privilégier les commerces de bouche de qualité ou les artisans", explique à La Marseillaise le chef de la majorité Les Républicains Yves Moraine. Les bazars, magasins de déstockage ou encore les snacks "type chiches-kebabs", comme le dit l’adjointe au commerce Solange Biaggi, sont particulièrement visés. Pour ce projet, 1,5 million d’euros vont être investis.