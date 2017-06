Il ramasse 100kg de déchets en nageant de Marseille à Toulon

publié le 08/06/2017 à 14:13

Emmanuel Laurin a bouclé son grand défi, celui de relier Marseille à Toulon à la nage, soit 120 kilomètres. Un exploit sportif mais surtout un objectif écologique puisqu'il a ramassé les déchets qu'il a croisés tout au long de son parcours. Tout juste arrivé à destination, après 15 jours en Méditerranée, le Dijonnais de 31 ans s'est confié sur RTL ce jeudi 8 juin.



"Ça confirme ce que je pensais et ce que j'avais déjà constaté, c'est la présence de pollution marine, surtout des plastiques, qui concernent 90% des déchets que j'ai ramassés, a-t-il expliqué. On n'a pas encore fini le décompte mais j'ai ramassé environ 100 kg de déchets, soit une moyenne d'un kilo par kilomètre parcouru." Aux abords des villes, Emmanuel Laurin a collecté des "déchets complets". "Ça vient de Marseille, de Paris. Les déchets arrivent depuis les cours d'eau et finissent en mer, explique-t-il. Il y a aussi des sortes de flaques de déchets, travaillées par la mer, le sel, le soleil."

Après ce parcours en mer, "le plus beau voyage de sa vie dans des paysages splendides comme les calanques", Emmanuel Laurin refuse d'être alarmiste et appelle à repenser notre mode de consommation. "Le plastique, c'est un poison pour tout le monde. Les déchets sont des vecteurs de maladie, les bactéries traversent les océans, le plastique est vraiment un matériau à bannir, insiste-t-il. Il ne faut plus considérer le plastique comme gratuit et à usage unique, c'est une action collective."