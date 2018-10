publié le 01/10/2018 à 12:23

Des canons à eau ont largement été utilisés lors des manifestations à Paris le 1er mai dernier et la Direction générale de la police nationale (DGPN) a confirmé à Franceinfo avoir utilisé un mélange d'eau et de restes d'animaux dans ces canons qui servent à disperser les manifestants. Ce serait cependant une erreur.



Le liquide est un "émulsif de type protéinique" selon la police. Son utilisation n'est pas illégale, mais il est d'habitude utilisé par les pompiers pour éteindre plus rapidement les incendies. Il peut notamment être reconnu à son odeur nauséabonde. Lors des fameuses manifestations du 1er mai, un camion contentant ce type de produit avait été engagé pour éteindre des départs de feu en marge de la manifestation.

Mais lorsque le camion a été redéployé pour viser les manifestants avec de l'eau "normale" cette fois-ci, des "résidus" du précédent mélange seraient restés dans le canon, ce qui explique que le produit ait été lancé sur les manifestants, toujours selon Franceinfo.