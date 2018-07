publié le 26/05/2018 à 17:33

Un peu plus de 30.000 personnes ont battu le pavé parisien ce samedi 26 mai pour faire entendre leur mécontentement à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron. La "marée populaire" de Paris a rassemblé 31.700 personnes, selon le comptage effectué par le cabinet Occurrence pour un collectif de médias, dont RTL. Les organisateurs, eux, affirment que 80.000 personnes ont manifesté à Paris. La police avance pour sa part le chiffre de 21.000 manifestants.



Le chiffre recensé par Occurence pour cette "marée populaire" représente plus que celui de la manifestation du 22 mai à l'appel de neuf syndicats de fonctionnaires, qui avait rassemblé 16.400 personnes, selon le même cabinet. Le 5 mai, la manifestation baptisée "fête à Macron" à l'appel du député insoumis François Ruffin, avait rassemblé 38.900 personnes à Paris, toujours selon Occurence.

La "marée populaire" a eu lieu dans plusieurs villes de France. À Marseille, où défilait le député des Bouches-du-Rhône - et leader de la France insoumise - Jean-Luc Mélenchon, 45.000 personnes ont manifesté selon les organisateurs, et 4.200 selon la police. Ils étaient 8.000 à Toulouse selon les organisateurs et 4.500 selon les policiers. Les organisateurs se targuent de la présence de 6.000 personnes à Nantes, où la police a compté moitié moins de manifestants. Enfin à Lille, les policiers ont dénombré 2.400 participants.