publié le 30/06/2016 à 16:51

"Merci à vous tous, connus et inconnus, qui, depuis le 13 juin, avez exprimé votre incompréhension, votre tristesse, votre solidarité, votre affection, votre générosité". C'est ce qu'écrivent en préambule les parents de Jean-Baptiste Salvaing, dans un lettre ouverte rédigée deux semaines après l’assassinat de leur fils et de sa compagne, Jessica Schneider, par l’islamiste Larossi Abballa. Les parents du policier nommé au grade de commissaire à titre posthume s’excusent ensuite de ne pas pouvoir répondre individuellement à l’ensemble des messages de compassion qu’ils ont reçus et adressent leur gratitude à tous ceux qui ont manifesté leur émotion.



"La mobilisation extraordinaire qu’a suscité cette tragédie peut nous faire espérer que, désormais, chacun d’entre nous fasse le choix de la paix", poursuivent les parents des deux victimes, en espérant que "la solidarité", "l’unité" et "l’amour" prennent le pas sur la haine et la violence après cette tragédie. Après le double assassinat perpétré par Larossi Abballa au nom de Daesh, la police nationale confie avoir reçu plus de "70.000 messages qui vont être redonnés sous la forme d’un recueil à la famille de Jessica et Jean-Baptiste, ainsi qu’aux collègues des Yvelines", selon sa porte-parole Camille Chaize, interrogée sur BFMTV.

Un compte bancaire a également été ouvert pour la famille des victimes, afin de rassembler les dons reçus par l’association Jean Moulin de la police nationale. Mathieu, l’enfant de 3 ans du couple présent au moment du drame, et le premier fils de Jean-Baptiste Salvaing, Hugo, ont aussi reçu le statut de pupilles de la nation. À l’issue du match France-Irlande le 19 juin, Mathieu Salvaing avait reçu le ballon du match des mains de l’attaquant de l’équipe de France, Antoine Griezmann.