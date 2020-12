publié le 25/12/2020 à 04:20

L'imposante roue lumineuse de la place Bellecour va coûter 12.000 euros à la ville de Lyon. Ce jeudi 24 décembre, le tribunal administratif, a annoncé que la ville allait devoir verser cette somme à une habitante à cause de nuisances occasionnées par la Grande roue pendant les hivers 2012, 2013, 2014 et 2015.

Selon une information de BFMTV, cette roue lumineuse est à l'origine de "troubles physiques et psychiques", chez une riveraine de la place, a déclaré le tribunal. L'attraction est installée sur la place Bellecour 100 jours par an, sur la période hivernale, et dispose "d'un important dispositif lumineux", sur "de larges amplitudes horaires", précise le tribunal.

Selon le Progrès, l'habitante en question se serait plainte de troubles du sommeil, d'une sensation de mal de mer et aurait apporté des expertises médicales. Selon BFM, elle aurait décidé de porter également réclamation pour les hivers 2016, 2017, 2018 et 2019.