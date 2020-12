Lyon : deux policiers jugés pour des violences lors d'une manifestation

publié le 10/12/2020 à 02:51

Un an après avoir frappé un manifestant de 24 ans à Lyon, deux policiers vont être jugés pour leurs actes. Les accusés font partie de la police de la sûreté du Rhône et sont suspectés de "violences volontaires en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique".

Sur son site internet, le quotidien 20 Minutes revient sur les faits. Début décembre 2019, Arthur Naciri, 24 ans, avait dû passer la nuit aux urgences après avoir été tabassé par deux fonctionnaires de police lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Le jeune homme avait perdu plusieurs dents et sa mâchoire avait été fracturée.

Une enquête préliminaire avait été confiée à l'IGPN par le parquet de Lyon. Les deux policiers doivent désormais comparaître jeudi devant le tribunal correctionnel. 20 Minutes explique toutefois que l'audience risque d'être renvoyée "pour des questions administratives".

Le journal souligne que les faits avaient été filmés et largement médiatisés. Les enregistrements montraient les policiers attirer le manifestant puis le frapper à de nombreuses reprises. Le jeune homme a depuis dû se faire poser une prothèse dentaire et va également avoir recours à la chirurgie pour redresser son nez, indique 20 Minutes.

