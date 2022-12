Loto : un couple de retraités empoche 25 millions d'euros

Le 9, le 17, le 24, le 36, le 45 avec le 7 en "numéro chance". C'est la combinaison gagnante qu'il fallait trouver pour remporter la somme de 25 millions d'euros, mise en jeu par la Française des jeux (FDJ) le 5 décembre dernier. Tous ces numéros ont été trouvés par deux retraités, issus de Paris. Selon Le Parisien, le couple a reçu son très beau chèque ce mercredi 21 décembre.

Une habitude finalement gagnante. Depuis dix ans, l'époux de ce couple cochait les mêmes numéros et jouait toujours dans le même PMU, localisé dans le XIXe arrondissement de la capitale, précise Le Parisien. Et le retraité s'est aperçu de sa victoire le lendemain en regardant les résultats sur le site de la FDJ. "Je n'en croyais pas mes yeux", a raconté l'un des deux retraités à la Française des Jeux.

Ce gain est le plus gros de l'année 2022, et le troisième plus élevé dans l'histoire du Loto. En décembre 2021, un joueur d'Ille-et-Vilaine avait empoché le jackpot record d'un montant de 30 millions d'euros. Le couple aurait déjà réfléchi à plusieurs projets qu'ils pourraient réaliser avec cette victoire. Les deux gagnants envisageraient notamment de voyager en Amérique de Sud ou de réaliser des dons à des orphelinats.

