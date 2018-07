publié le 30/05/2018 à 23:16

Ils représentent un espoir pour sauver les monuments du patrimoine français. 12 millions de tickets imprimés dans une usine de Détroit, aux États-Unis, seront vendus à partir du 3 septembre prochain dans les 30.800 points de vente.



Des jeux de grattage ultra-sécurisés, infalsifiables. Normalement, sur chaque jeu, l’État récupère un pourcentage des mises. Exceptionnellement, dans le cadre de la Mission patrimoine, les prélèvements publics seront reversés à la Fondation du patrimoine, soit 1,52 euros pour chaque ticket qui sera orné de 13 des 18 monuments choisis.

Pour imprimer ces "tickets du patrimoine", près de 20 couches ont été nécessaires : couches sécuritaires, vernis protecteur, plusieurs couleurs. Ils vont traverser l’Atlantique par bateau, trois semaines de voyage, avant d’arriver en France pour être stockés dans un lieu tenu secret.

Sur chacun d’entre eux, il est possible d’y voir quelques-uns des 18 sites emblématiques qui bénéficieront du Loto du patrimoine : la maison de Pierre Loti à Rochefort, la maison d’Aimé Césaire en Martinique.

Pollard Banknote est un groupe familial canadien, 1600 salariés, n°2 mondial avec 20% de parts de marché. Les usines, implantées au Canada et aux Etats-Unis, impriment 16 milliards de tickets de grattage pour 60 loteries dans le monde. Chaque bobine de papier pèse 2500 kilos et permet d'imprimer 160 000 tickets. Les 12 millions de tickets du loto du patrimoine représentent 600 km de papier ! Il faut d'abord « imprimer » les couches de sécurité qui contiennent des informations infalsifiables pour déterminer quel ticket est gagnant. Puis mettre un vernis protecteur, puis les couleurs apparaissent petit à petit. Les 12 millions de tickets sont imprimés en 2 jours. Le papier « roule » à 800 par minute dans cette presse achetée il y a 2 ans par Pollard Banknote. Sur chaque ticket, des photos de certains des monuments qui vont bénéficier du loto du patrimoine. Ces tickets quittent l'usine en camion (non siglé pour des raisons de sécurité), puis traversent l'Atlantique en bateau jusqu'au Havre ou Anvers.

Usine ultra-sécurisée

Les tickets sont fabriqués dans une usine de Detroit, aux États-Unis, parce que plus aucune entreprise en Europe ne sait le faire. Toutes les loteries du monde impriment désormais outre-Atlantique, où trois entreprises se partagent le marché.



L'usine de Pollard Banknote, numéro deux mondial, est ultra-sécurisée, comme une usine qui fabrique des billets de banque. Les 12 millions de tickets du loto du patrimoine ont été imprimés en deux jours, sur 600 kilomètres de papier.



Des couches sécuritaires rendent le ticket infalsifiable et impossible à reproduire. La partie la plus importante de l'impression est tenue secrète : la pose des données variables. Codées et chiffrées, elles déterminent si le ticket est gagnant ou pas. Tout est fait pour empêcher la fraude.