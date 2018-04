Le reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne a été retrouvé

publié le 21/04/2018 à 20:49

Le trésor est sauvé. Le reliquaire était introuvable depuis une semaine, mais vient d'être retrouvé par la police dans le secteur de Saint-Nazaire, rapporte Presse Océan. "Il semble en bon état, intact", indique le procureur de la République de Nantes au journal. Dans la nuit de samedi à dimanche 15 avril, la pièce d'orfèvrerie avait été dérobée au musée Dobrée, à Nantes. Après une semaine d'enquête et de perquisitions, deux individus ont été mis en examen et écroués, samedi 21 avril, pour "association de malfaiteurs" et "vol de biens culturels".



Âgés de 22 et 23 ans, les deux suspects nient toute responsabilité dans le vol du reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne. Deux autres individus sont toujours recherchés, indique Presse Océan. Les malfaiteurs ont, lors de leur intrusion au musée Dobrée, dérobé trois objets : cette pièce réalisée en 1514, une statue hindoue dorée et un ensemble de monnaies d'or, est-il détaillé sur le compte Twitter de Loire-Atlantique. Le reliquaire d'Anne de Bretagne était visible du public dans le cadre d'une exposition. Tous ces objets ont été récupérés.



"Les cambrioleurs s'en sont pris à notre patrimoine commun et notamment à une pièce d'une valeur inestimable", a déploré le département dans un communiqué. "Bien plus qu'un symbole, l'écrin du cœur d'Anne de Bretagne appartient à notre histoire. La reine Anne, duchesse de Bretagne, avait souhaité que son cœur soit inhumé auprès de ses parents. Sauvé de la fonte après la Révolution, il est conservé au musée de Dobrée depuis 1886", rappelle-t-il.

L’écrin du cœur d’Anne de Bretagne, une statue hindoue dorée et un ensemble de monnaies d’or ont été dérobés dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril au #MuséeDobrée. Le Département de Loire-Atlantique, propriétaire du musée a immédiatement déposé plainte @GrandPatrimoine pic.twitter.com/vM06eG7UP7 — Loire-Atlantique (@loireatlantique) 14 avril 2018