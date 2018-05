publié le 10/05/2018 à 12:01

Emmanuel et Brigitte Macron se rendront dans le Var pour passer le weekend du 12 mai, révèle RTL. Cette demeure, lieu de villégiature présidentiel de la Ve République, se situe à Bormes-les-Mimosas. Un choix en rupture avec François Hollande, qui avait délaissé le fort de Brégançon au cours du précédent quinquennat, lui préférant le pavillon de chasse La Lanterne à Versailles.



Le journaliste Guillaume Daret, auteur de l'ouvrage Le Fort de Brégançon, histoire, secrets et coulisses des vacances présidentielles, à paraître le 6 juin aux éditions de l'Observatoire, était l'invité de RTL ce jeudi 10 mai pour évoquer les lieux. "Le premier chef de l'État de la Ve République qui s'y est rendu, c'est Charles de Gaulle en 1964, rappelle le journaliste. À l'époque ce n'est pas une résidence présidentielle. Il n'y reviendra jamais, et pourtant en 1968 il en fait officiellement une résidence présidentielle."

Le fort de Brégançon ne devient officiellement une résidence présidentielle qu'au cours du mandat de Georges Pompidou qui va "présidentialiser" ce lieu. "Il adorait la Méditerranée" , note Guillaume Daret, peu avare d'anecdotes. "Jacques Chirac en 2001, d'après les paparrazzi, aurait été pris en tenue la plus légère à la fenêtre du fort de Brégançon." Des clichés qui n'ont jamais été divulgués.

En 2014, François Hollande avait ouvert les portes du fort de Brégançon au public. "Le fait qu'Emmanuel Macron s'y rende, c'est tout sauf une décision administrative mais une décision symbolique", analyse Guillaume Daret.