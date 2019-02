Loto : les résultats du tirage du samedi 9 février

publié le 09/02/2019 à 23:02

Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto du samedi 9 février. Pour remporter les 11 millions d'euros mis en jeu aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 3 - 40 - 42 - 45 - 47 et le numéro chance 9.



Un joueurs ont trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance et remportent 100.000 euros. 46 joueurs ont quant à eux trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance et repartent avec 1.000 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : A 0141 2768, A 8058 7365, F 5009 0581, I 7750 6717, I 8449 4132, L 8521 3914, N 1770 3317, O 1770 2986, R 0509 6234, W 0833 6901.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 11 février 2019. Un jackpot de 12 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.