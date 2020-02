Loto : les résultats du tirage du samedi 29 février 2020

publié le 29/02/2020 à 21:49

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce samedi 29 février 2020, il fallait avoir choisi les cinq numéros suivants : 5 - 10 - 19 - 24 - 37 et le numéro chance le 6.

Un chanceux a deviné la combinaison gagnante et remporte la cagnotte de 3 millions d'euros mise en jeu ce samedi. Quatre joueurs ont trouvé les cinq bons numéros et remporte 62.221,50 euros. 83 personnes ont deviné les 4 numéros et le numéro chance, rapportant 731,80 euros. Et 790 joueurs ont choisi quatre bons numéros, leur permettant de gagner 277,30 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : C 4403 6303, E 3012 7160, H 3237 5788, H 6077 2176, J 9097 6137, O 2701 6601, P 4201 3540,T 5183 2578, V 5925 1091, V 8702 3652.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 2 mars avec à la clé une cagnotte de 2 millions d'euros.