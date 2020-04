Loto : les résultats du tirage du samedi 4 avril 2020

publié le 04/04/2020 à 23:10

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce samedi 4 avril 2020, il fallait choisir les cinq numéros suivants : 2 - 35 - 39 - 40 - 42 et le numéro chance le 9.

Ce samedi, personne n'a deviné la combinaison gagnante. La somme de quatre millions d'euros avait pourtant été mise en jeu par la Française des jeux. Dix-sept personnes ont tiré les quatre bons numéros et le numéro chance, rapportant ainsi 13.292 euros. Autre chiffre : 193 personnes ont deviné les quatre numéros et gagné ainsi 828,50 euros. 1211 joueurs ont trouvé trois numéros et le numéro chance et 10.656 joueurs ont choisi trois non numéros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : C 4371 4762, I 2698 4892, J 9462 1293, L 9746 4689, M 2304 8355, N 3263 7816, R 9648 0144, S 3097 9017, S 6518 9578,T 5738 3861.



Le prochain tirage aura lieu le lundi 6 avril avec à la clé une cagnotte de cinq millions d'euros.