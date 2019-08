Loto : les résultats du tirage du mercredi 21 août

publié le 21/08/2019 à 22:23

Les résultats sont tombés. Pour remporter la mise ce mercredi, il fallait choisir les cinq bons numéros : 1 - 3 - 17 - 25 - 38 et le numéro chance 8.

Un chanceux de Seine-Maritime a trouvé la combinaison gagnante et remporte la jolie somme de 9 millions d'euros. 3 joueurs ont trouvé les cinq numéros et gagnent 100.000 euros. 34 autres ont coché les 4 numéros et le numéro chance. Ils touchent 1.000 euros. 462 personnes sont parvenues à trouver les 4 numéros et ont gagné 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : B 6714 8415, B 7476 0322, E 8675 2680, F 9060 8419, K 4079 1043, K 4551 7037, Q 7281 8358, R 1737 7411, T 8640 6028 et V 5085 3786.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 24 août avec à la clé une cagnotte de 2 millions d'euros.