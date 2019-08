Loto : les résultats du tirage du mercredi 14 août

publié le 14/08/2019 à 21:55

Les résultats sont tombés. Pour remporter la mise ce mercredi, il fallait choisir les cinq bons numéros : 17 - 27 - 34 - 45 - 48 et le numéro chance 2.

Personne n'a trouvé les cinq bons numéros et le numéro chance. 1 personne a trouvé les cinq numéros et gagne 100.000 euros. 26 personnes ont coché les 4 numéros et le numéro chance. Ils touchent 1.000 euros. 305 personnes sont parvenues à trouver les 4 numéros et ont gagné 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 6252 7841, D 8807 1743, E 5554 2254, G 0680 2349, H 9340 7531, J 2288 7628, O 0174 3926, O 5648 4460, T 0618 3882 et V 5508 9149.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 17 août avec à la clé une cagnotte de 7 millions d'euros.