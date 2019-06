Loto : les résultats du tirage du mercredi 19 juin

publié le 19/06/2019 à 23:30

Le jackpot est toujours en jeu. Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce mercredi 19 juin. Pour remporter la mise aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 4-18-36-45-46 et le numéro chance 5.



Aucun joueur n'a trouvé les cinq bons numéros. 31 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils remportent 1.000 euros. Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : D 9465 0734, E 0307 2426, J 3643 1667, J 4718 4573, K 7285 1659, L 3387 4830, N 9469 2120, O 3830 5430, Q 5575 8943, T 0804 5171.



Le prochain tirage aura lieu le samedi 22 juin 2019. Un jackpot de cinq millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.