Loto : les résultats du tirage du samedi 15 juin

Le jackpot est toujours en jeu. Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce samedi 15 juin. Pour remporter la mise aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 2 - 13 - 20 - 30 - 37 et le numéro chance 6.



Aucun joueur n'a trouvé les cinq bons numéros. 49 joueurs ont cependant trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils remportent 1.000 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : B 5950 5329, C 1636 4114, M 5134 2093, M 8518 6680, N 7128 8060, N 8454 1879, T 1255 0718, T 6528 0507, T 6587 4934, U 8024 2742

Le prochain tirage aura lieu le lundi 17 juin 2019. Un jackpot de trois millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.