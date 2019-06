Loto : les résultats du tirage du lundi 17 juin

publié le 18/06/2019 à 03:39

Le jackpot est toujours en jeu. Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce lundi 17 juin. Pour remporter la mise aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 2-13-20-31-49 et le numéro chance 2.



Un joueur a trouvé les cinq bons numéros. 39 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils remportent 1.000 euros. Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : D 1783 4745, D 8269 3616, G 2174 3995, J 8800 0174, M 9239 4419, Q 1750 4915, Q 6000 5837, T 0133 2951, U 5740 0500, V 8168 0179.



Le prochain tirage aura lieu le mercredi 19 juin 2019. Un jackpot de quatre millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.