Loto : les résultats du tirage du mercredi 15 avril 2020

publié le 15/04/2020 à 21:57

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce mercredi 15 avril 2020, il fallait choisir les cinq numéros suivants : 1 - 3 - 16 - 31 - 48 et le numéro chance le 6. Le jackpot de 5 millions d'euros n'a pas été remporté, personne n'a trouvé la combinaison gagnante. Pour le Joker +: 6 240 313 et les numéros du second tirage sont les suivants : 3 - 7 - 18 - 48 - 49.



Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : B 8198 5592, E 4527 8583, F 2975 3495, G 0302 7795, G 8227 6493, L 8534 7037, M 9176 0892, R 6966 2597, T 9921 4279, U 3889 8518.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 18 avril avec à la clé une cagnotte de 6 millions d'euros.