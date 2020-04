Loto : les résultats du tirage du lundi 6 avril 2020

publié le 06/04/2020 à 21:35

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce lundi 6 avril 2020, il fallait choisir les cinq numéros suivants : 7-18-23-29-35 et le numéro chance le 4.

Un heureux gagnant a deviné la combinaison gagnante et a remporté la cagnotte de 5 millions d'euros mise en jeu ce lundi 6 avril. Trois joueurs ont trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance. 37 personnes ont deviné les 4 numéros et le numéro chance, rapportant 763,70 euros. Et 325 joueurs ont choisi quatre bons numéros, leur permettant de gagner 313,50 euros.



Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : B 6629 0929 ; K 6854 0067 ; K 9660 7453 ; M 4066 2525 ; O 8895 6684 ; S 6368 1535 ; U 6326 1876 ; U 8560 0653 ; V 1083 8967 ; V 7141 8526.

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 8 avril avec à la clé une cagnotte de deux millions d'euros.