Loto : les résultats du tirage du mercredi 10 juin 2020

publié le 10/06/2020 à 23:02

Selon les résultats du Loto officiels publiés par la Française de jeux, le tirage gagnant ce mercredi 10 juin 2020 est le suivant : 9 - 11 - 20 - 36 - 47 et le numéro chance 2.

Aucun joueur n'a trouvé la bonne combinaison et remporté la cagnotte de 3 millions d'euros. Un chanceux a toutefois réussi à cocher les cinq bons numéros, sans le numéro chance, et remporte 179.768 euros. 28 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance et repartent avec 1.567 euros chacune. Les numéros du second tirage sont les suivants : 15 - 25 - 31 - 35 - 49.

Si vous n'avez pas trouvé la combinaison gagnante du tirage du Loto de ce mercredi, il vous reste une chance de remporter 20.000 euros grâce aux 10 codes Loto.

Les dix codes sont les suivants : D 0979 4692 - G 4508 0559 - G 7619 5296 - I 1159 0776 - I 4314 8043 - M 6346 0909 - N 6916 5117 - U 1747 3107 - V 1070 1829 - V 9052 0295

Pour le prochain tirage, samedi 6 juin, la Française des jeux met en jeu une cagnotte de 17 millions d'euros.