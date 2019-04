Loto : les résultats du tirage du lundi 1 avril

publié le 01/04/2019 à 23:01

Le jackpot n'a pas été remporté. Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce lundi 1 avril. Pour remporter les 7 millions d'euros mis en jeu aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 11-14-32-35-46 et le numéro chance 10.



Aucun joueur n'a trouvé les cinq bons numéros avec le numéro chance. Les 22 joueurs ayant trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance repartent, eux, avec 1.000 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : A 0099 0547, A 0299 0513, A 6840 6797, D 5715 5378, F 1519 8342, J 5958 1709, N 7856 8171, O 9434 4592, Q 4748 5278, W 1052 0388.



Le prochain tirage aura lieu le mercedi 3 avril 2019. Un jackpot de 8 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.