Loto : les résultats du tirage du 8 octobre

publié le 08/10/2018 à 22:17

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce lundi 8 octobre. Pour remporter les 4 millions d'euros, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 1 - 4 - 23 - 24 - 46 et le numéro chance 2.



En revanche, deux joueurs ont trouvé la bonne combinaison sans le numéro chance et remporte 100.000 euros. 25 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils remportent ainsi 1.000 euros chacun. De plus, 262 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros sans le numéro chance et remportent 500 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : A 7406 4861, E 9858 7629, I 2243 2790, N 8131 7529, N 8954 7631, P 7832 7633, R 1537 7574, S 2666 0929, T 9845 5219 et V 1221 9582.

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 10 octobre 2018. Un jackpot de 5 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.