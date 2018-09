La FDJ relance le "Morpion"

et AFP

publié le 27/09/2018 à 11:20

Il va faire son retour à côté des autres jeux à gratter : le célèbre "Morpion" va être relancé ! La Français des Jeux l'a annoncé jeudi 27 septembre. Chaque ticket sera vendu 50 centimes pour un gain maximal de 500 euros. Selon la FDJ, le joueur a une chance sur 4,39 de remporter un lot avec ce jeu.





"Plus de 100 millions de tickets éphémères seront disponibles dans les 30.800 points de vente FDJ et en ligne sur Fdj.fr. Il s'agit du premier jeu à gratter à 0,50 d'euros lancé en France", indique un communiqué.

Lancé en 1994, le jeu à gratter avait été suspendu une première fois en 2012 et de nouveau en 2016. Selon la FDJ, 3,2 milliards de tickets avaient été vendus et plus d'un Français sur deux (55%) connaissent le jeu. Son principe reprend celui du jeu de réflexion éponyme: si le joueur découvre trois O ou trois X alignés horizontalement, verticalement ou en diagonale, il remporte un gain.

Le jeu reprend sa mascotte bleue Crédit : Capture d'écran / FDJ.fr

Un jeu très accessible

"Il s'agit de développer son modèle de jeu grand public (modèle extensif), en proposant un jeu d'entrée de gamme très accessible dans une logique de découverte, et en renforçant l'offre de jeu à mises modérées", indique la société, dont la privatisation est en débat à l'Assemblée nationale.



Cette gamme de jeux à mises en-dessous de 3 euros a atteint 7,4 milliards d'euros de mises en 2017, soit une augmentation de 8% par rapport à 2016.