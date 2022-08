Loto : les résultats du mercredi 17 août 2022

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce mercredi 17 août est le suivant : 5 - 14 - 16 - 17 - 29 avec le 3 en numéro chance. Aucun joueur est parvenu à trouver les cinq bons numéros et le numéro chance pour remporter la cagnotte de 9 millions d'euros.

Un Français a réussi à deviner les cinq bons numéros et remporte 190.249,30 euros. 76 joueurs ont réussi à trouver quatre bons numéros et le numéro chance et décrochent 610,90 euros. Enfin, 607 autres joueurs ont gagné 275,90 euros grâce à leurs quatre bons numéros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 13 - 31 - 34 - 42 - 43

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : B 5930 8426 - D 2670 7365 -

E 3696 3646 - K 3406 4695 - K 4642 1000 - M 8003 5631 - O 4043 1806 - S 8073 9737 -

T 9299 3713 - V 8152 3742

Prochain rendez-vous avec le Loto, samedi 20 août, avec une cagnotte de 10 millions d'euros mise en jeu.

