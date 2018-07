Loto : les résultats du lundi 26 juin

publié le 26/06/2017 à 23:23

Pour décrocher le jackpot de ce lundi 26 juin 2017, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 1-5-29-38-49 et le numéro chance le 9.





Deux personnes ont trouvé les cinq bons numéros et remportent la somme de 100.000 euros. 41 joueurs ont coché quatre bons numéros et le numéro chance et empochent 1.000 euros chacun.



De plus, 10 joueurs ont chacun remporté 20.000 euros grâce aux codes gagnants suivants : C 0768 0798, D 3642 2958, D 7645 6963, G 7914 8437, J 5343 8984, Q 9144 5258, S 6214 3672, T 5919 7561, T 7900 7716, V 8128 6687.

Le prochain tirage aura lieu mercredi 28 juin 2017. Une cagnotte de 8 millions d'euros sera mise en jeu par la Française des jeux.