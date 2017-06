Loto : les résultats du mercredi 21 juin

publié le 21/06/2017 à 23:34

Pour décrocher le jackpot de ce mercredi 21 juin 2017, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 12 - 18 - 22 - 34 - 39 et le numéro chance le 6.





Personne n'a trouvé les cinq bons numéros. 30 joueurs ont coché quatre bons numéros et le numéro chance et remportent 1.000 euros.



De plus, 10 joueurs ont chacun remporté 20.000 euros grâce aux codes gagnants suivants : A 7747 3778, C 7958 6628, H 1336 4083, I 2965 1699, M 2355 6827, N 9503 8070, N 9542 6593, O 4391 7739, P 7977 3518, Q 0728 0584.



Le prochain tirage aura lieu samedi 24 juin 2017. Une cagnotte de 6 millions d'euros sera mise en jeu par la Française des jeux.