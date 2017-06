Loto : les résultats du lundi 12 juin

publié le 12/06/2017 à 23:00

Pour décrocher le jackpot de ce lundi 12 juin 2017, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 4 - 5 - 7 - 27 - 29 et le numéro chance le 5.





Deux personnes ont trouvé les cinq bons numéros et le numéro chance et se partagent ainsi la cagnotte de 8 millions d'euros. Deux joueurs ont de leur côté trouvé les cinq bons numéros et empochent 100.000 euros chacun. Enfin, 64 joueurs ont coché quatre bons numéros et le numéro chance et remportent 1.000 euros.

De plus, 10 joueurs ont chacun remporté 20.000 euros grâce aux codes gagnants suivants : A 8865 8155, E 7903 6640, I 8249 2175, I 9615 2199, M 5025 1805, M 8276 6026, O 3943 9707, Q 6493 8650, Q 9350 6753, U 0706 1098.



Le prochain tirage aura lieu mercredi 14 juin 2017. Une cagnotte de 2 millions d'euros sera mise en jeu par la Française des jeux.