Loto : les résultats du mardi 14 février 2023

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce mardi 14 février est le suivant : 12 - 21 - 24 - 35 - 48 avec le 1 en numéro chance.

Aucun joueur n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros et le numéro chance. Deux joueurs ont toutefois réussi à deviner les cinq bons numéros. Ils remportent 248.299 euros. 53 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, remportant 3.054,70 euros. Enfin, 709 Français ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 1.027,50 euros.

Les cinquante codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : A 3900 4412 ; A 4733 6418 ; A 9560 5892 ; B 3249 0631 ; B 7642 5289 ; C 0056 2023 ; C 8971 2580 ; D 5952 8879 ; D 6644 1085 ; D 6944 2336 ; F 0944 3491 ; F 7151 4242 ; H 1315 8071 ; H 1334 7872 ; H 3977 6956 ; H 4020 2312 ; H 4861 1514 ; H 6070 0091 ; I 5998 9761 ; J 1466 1308 ; J 3523 4028 ; J 4017 9660 ; J 6244 1743 ; J 8921 1671 ; K 3820 1909 ; K 3855 8618 ; K 7015 6297 ; L 1323 3849 ; L 1698 5426 ; M 5185 2987 ; N 3365 9355 ; P 3574 0342 ; P 6040 8662 ; Q 3484 9712 ; Q 4727 8194 ; R 6699 3701 ; R 7425 7001 ; R 7739 3098 ; S 0007 1834 ; S 0312 5529 ; S 3615 3180 ; S 4169 2774 ; T 3623 6779 ; T 6397 5069 ; U 3624 7993 ; V 5885 8783 ; V 7246 4459 ; V 7690 9314 ; V 8705 7240 ; V 8718 1946.

Prochain rendez-vous avec le Loto mercredi 15 février, avec une cagnotte de 14 millions d'euros mise en jeu.

