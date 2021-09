Loto : la plus grosse cagnotte depuis 1976 est mise en jeu

C'est une somme que les joueurs sont plus habitués à voir du côté de l'Euromillions. Mais en ce moment, il semblerait qu'il soit plus rentable de jouer au bon vieux Loto. Ce mercredi 8 septembre 2021, la Française des Jeux bat un petit record avec sa loterie. La FDJ propose la somme historique de 25 millions d’euros.

"C’est la première fois depuis le lancement de Loto en 1976 que le jackpot atteint un tel montant, après douze tirages consécutifs sans gagnant", précise la Française des Jeux dans un communiqué. Si un seul joueur trouve la combinaison gagnante, "il remportera le plus gros gain de l’histoire du jeu".

Les joueurs qui ont des rêves de luxe et de tranquillité financière devraient donc se tourner massivement vers le Loto. Statistiquement, vous avez bien plus de chances de décrocher les 25 millions du Loto que les 17 millions de l'Euromillions qui seront mis en jeu ce vendredi. Pour le Loto, il suffit de trouver 5 numéros entre 1 et 49 et un seul numéro chance entre le 1 et le 10. Les chances sont moins élevées à l'Euromillions puisque la combinaison gagnante requiert de trouver 5 bons numéros en 1 et 50 et deux étoiles entre 1 et 12.