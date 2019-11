Loto : la Française des jeux dévoile une nouvelle formule

publié le 04/11/2019 à 19:46

Les règles du Loto vont changer. Dès ce lundi 4 novembre, la Française des jeux lance une nouvelle formule du mythique Loto. Si la majorité des règles ne bougent pas, la Française des jeux a annoncé dans un communiqué l'arrivée d'une nouvelle option : le "second tirage" qui pourra permettre de remporter 100.000 euros en plus du jackpot. Les joueurs auront donc une troisième chance de gagner, en plus du jackpot et du tirage au sort des codes du loto.

Concrètement, pour 80 centimes d'euro supplémentaire lors de la mise, le joueur voit ses chances de gain augmenter à peu près d'une chance sur quatre, comparé à une chance sur six pour le tirage classique. Les cinq numéros validés par le joueur pour "sa prise de jeu classique" peuvent donc lui permettre d'accéder à un autre tirage, qui sera diffusé juste après le premier.

Ce nouveau tirage prend effet dès ce soir. Le prix de la grille (2,20 euros), reste le même. Mais le joueur qui voudra tenter sa chance au "second tirage" devra verser au total 3 euros à la Française des jeux.