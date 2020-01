Lien aux autres : quelle importance a-t-il pour vous ?

publié le 27/01/2020 à 05:58

Dans une société qui s'individualise de plus en plus, la dépendance aux autres est généralement perçue comme un signe de faiblesse, la preuve qu'on ne se suffit pas à soi-même et que l'aide des autres nous est indispensable. Mais pour nos invités Rebecca Shankland et Christophe Fauré, loin d'être un défaut, ses liens sont primordiaux, cette interdépendance est précieuse. Mais alors, pourrions-nous vivre sans les autres ?

Jusqu’à quel point le lien avec ceux qui nous entourent est-il essentiel ? Quelle est l'importance de notre lien aux autres ?

- Rebecca Shankland, psychologue, maître de conférences à l'université Grenoble-Alpes, spécialiste des compétences socio-émotionnelles. Co-auteure de Ces liens qui nous font vivre - Éloge de l'interdépendance (Editions Odile Jacob)



- Christophe André, psychiatre et psychothérapeute, spécialiste des troubles émotionnels. Co-auteur de Ces liens qui nous font vivre - Éloge de l'interdépendance (Editions Odile Jacob)



