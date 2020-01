Libertinage : un jeu dangereux

publié le 07/01/2020 à 01:03

Christian est en couple avec sa femme depuis 18 ans. Ils ont vécu des moments très difficiles dans leur couple. Mais ils tenaient bon. Il y a très peu de temps, la femme de Christian lui a demandé de faire une pause. Il a accepté par amour. Puis elle lui a avoué qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qu'elle avait rencontré dans les soirées libertines que Christian et sa femme fréquentent. Christian ne sait pas comment réagir. Doit-il la reconquérir ou la laisser partir par amour ?

La relation entre Johanna et son fils de 15 ans s'est détériorée depuis 3 ans. Johanna s'est séparée de leur père à ce moment-là. L'adolescent est resté vivre chez son père car il souhaitait rester dans la maison familiale. Depuis, la communication entre Johanna et son fils est inexistante. Comme le jeune homme parle peu, elle pose beaucoup de questions. Ce qui créé de la tension entre mère et fils. Comment Johanna peut-elle retrouver un lien avec son fils.

Hélène a dû s'émanciper jeune à cause d'une situation familiale très pénible. Elle a eu sa première fille avec un collègue de travail qui était marié. Sa fille ne savait pas que cet homme était son père. Hélène lui a révélé son identité lorsque sa fille avait 30 ans. Depuis, la fille d'Hélène est de plus en plus rigide et aujourd'hui, à 45 ans, elle craque. Hélène, consciente de ses erreurs et du mal-être de sa fille, souhaiterait l'aider à apaiser ses souffrances.

Monique a perdu son mari il y a 7 ans. Depuis, sa propre famille lui tourne le dos. Ses sœurs, ses nièces, plus personne ne la contacte. Comme si elle était exclue de la famille. Elle fait toujours la démarche de prendre des nouvelles, de rendre visite, sans que ce soit réciproque. Monique en a marre. Elle ne supporte plus ce fonctionnement familial dans lequel elle ne reçoit aucune attention.

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook