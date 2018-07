publié le 30/11/2017 à 21:52

Quatorze décès de patients qui prenaient du Levothyrox, mais pas seulement, ont été signalés dans la base nationale qui recense les effets indésirables des médicaments. Cette information a été communiquée mercredi 29 novembre par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). L'annonce confirme ainsi des révélations de l'hebdomadaire Ebdo.



L'ANSM affirme qu'il n'est pas possible d'établir de "lien" entre ces décès et la prise du médicament, utilisé par trois millions de Français pour des troubles de la thyroïde. "Ces patients recevaient plusieurs traitements et souffraient pour la plupart de pathologies graves. (...) Si un lien est établi avec le Levothyrox, l’ANSM prendra les mesures nécessaires", fait savoir l'organisme dans une série de tweets.

Un expert de l'agence soulève toutefois des questions, de façon anonyme, auprès d'Ebdo : "Mais comment l'ANSM ou le ministère (de la Santé, ndlr) peuvent-ils certifier qu'il n'y a pas de décès sous Levothyrox ? Ils n'en savent rien".

@ebdolejournal Les signalements de décès et de cas graves font systématiquement l’objet d’une vigilance particulière de l’ANSM. Si un lien est établi avec le #Levothyrox l’ANSM prendra les mesures nécessaires. Aucun lien n’est aujourd’hui établi. — ANSM (@ansm) 29 novembre 2017

L'ANSM mène une enquête depuis plusieurs semaines, après des plaintes de patients assurant souffrir de troubles depuis un changement de formule du Levothyrox. Produit par le laboratoire Merck, la modification a été effectuée à la demande de l'ANSM invoquant un besoin de stabiliser l'excipient (substance entourant la molécule active). Bien que les autorités sanitaires aient nié toute responsabilité de la nouvelle formule, la précédente version du médicament a été temporairement remise sur le marché sous un nouveau nom.



La nouvelle formule du Levothyrox a déjà suscité plus de 300 plaintes, ce qui a conduit la justice à ouvrir une enquête. Des perquisitions ont eu lieu au siège de Merck à Lyon et au siège de l'ANSM. À Lyon, une autre audience civile est prévue courant décembre dans le cadre d'une action collective, avec plus d'une centaine d'assignations.