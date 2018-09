publié le 13/09/2018 à 09:30

J'ai décidé d’arrêter de manger des yaourts ! Ben oui, j'ai lu le Canard Enchaîné de cette semaine, et je peux vous dire que ça m'a coupé net l'appétit. Plus sûrement encore que les régimes bizarres des néo-gourous de la nutrition !



Vous savez combien on mange de yaourts en France chaque année ? Huit milliards de pots ! C'est 7 fois plus que les autres habitants de la planète. Et pourquoi on en mange autant à votre avis ? Parce qu'on est persuadés que c'est bourré de calcium ! Sauf que ben… non. Y en a deux fois moins dans un pot de yaourt nature que dans des sardines en boîte !

Le pire, c'est ce que ce n'est pas bon non plus pour nos ados. Vous savez, les fameux yaourts à boire pour bien grandir ? Ben, d'après le Canard, va falloir qu'on arrête ça tout de suite. Parce qu'ils sont bourrés d'additifs et de sucres ! Et comme on ne les mâche pas, ben on a toujours faim après, du coup, on fait des ados replets !

Pas de lait dans les yaourts ?

N'empêche, il reste quand même un truc qu’on ne peut pas enlever aux yaourts, me direz-vous, c’est qu’ils sont fabriqués avec du lait frais… Eh bien, encore raté ! 9 yaourts sur 10 sont faits avec… de la matière lactique reconstituée. Miam, bon appétit. C'est ce qui fait le charme du yaourt cantine : bien blanc, bien ferme, sans grumeau et sans goût.



Je sais pas vous, mais moi, je vais retourner acheter des yaourts fermiers, au lait frais, avec la petite peau bien grasse sur le dessus ! Il n'y a peut-être pas plus de calcium, c'est peut-être encore plus calorique, mais c'est bon, et surtout on sait ce qu'il y a dedans ! C'est comme ça ! Et bon petit déjeuner !