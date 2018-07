Les radars de feu rouge flasheront aussi la vitesse

publié le 27/05/2016 à 06:58

C'est une sorte de radar deux en un. Au feu rouge, le radar flashera ceux qui brûlent le feu. Au feu vert ou au feu orange, la cabine sanctionnera tous ceux qui dépassent la limitation de vitesse. Pour l'instant pas de panique. Cela ne veut pas dire que dès aujourd'hui les 700 radars de feu rouge actuellement en fonction vont se mettre soudain à crépiter dès que vous appuyez un peu trop sur le champignon. Même si en ce moment on a plutôt tendance à économiser le carburant.



En réalité, ils ne sont pas homologués pour la mesure de vitesse. Il va donc falloir les remplacer par du nouveau matériel. Le magazine Auto Plus révèle que le gouvernement vient de passer un appel d’offres pour des machines qui seront capables de faire ces deux contrôles. Les entreprises intéressées ont trois mois pour répondre à cet appel d’offre. Ensuite, le gouvernement fera son choix. Cela veut dire que les nouvelles cabines ne seront probablement pas installées avant 2017.

A priori, 80% des cabines ne contiendraient pas de radar et auraient donc juste un effet dissuasif. Sachant que de l'extérieur on ne pourra absolument deviner si la cabine d’un feu rouge contient un radar ou pas. D'autant qu'on ne sait pas encore si ces nouvelles machines seront signalées par des panneaux.