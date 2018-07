Les pollens font de la résistance, le risque d'allergie est élevé

publié le 29/06/2016 à 11:39

Habituellement, les pollens et notamment les graminées sont moins actifs à la fin du mois de juin. Ils se retirent progressivement jusqu'à la mi-juillet. Mais cette année n'est pas ordinaire. Avec les pluies et le froid qui ont marqué le printemps, certaines régions subissent encore pleinement l'assaut des pollens. Un risque élevé d'exposition aux pollens a donc été estimé par le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), sur la majeure partie du territoire, jusqu'au 1er juillet. La façade nord, la capitale et une partie du centre, sont eux placé en risque allergique "très élevé". Seules les côtes aquitaine, méditerranéenne et la Corse seront épargnées, avec un risque moyen.





Plusieurs coupables. Déjà, les tilleuls qui entament, comme à l'accoutumée, leur floraison à cette période. Les châtaigniers vont aussi débuter leur saison, rejoignant les pollens de plantains et d'oseille déjà actifs depuis quelques temps. Les pollens d'ortie joueront eux aussi les prolongations, poursuivant leur invasion du ciel.

La carte des risques allergique de la RNSA Crédit : RNSA