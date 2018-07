Les milliardaires français sont trois fois plus nombreux qu'il y a dix ans

publié le 05/07/2018 à 08:12

Ça va plutôt bien pour les fortunes françaises : elles n'ont jamais été si prospères. C'est ce que nous apprend le magazine économique Challenges, qui publie ce jeudi 5 juillet son classement annuel des 500 premières fortunes françaises.



Il y a désormais 100 milliardaires en France. C'est sans précédent : ils étaient trois fois moins nombreux il y a dix ans. La valeur totale du patrimoine des 500 Français les plus riches approche 650 milliards d'euros. Là encore, c'est le montant le plus élevé jamais enregistré, en progression de 13% par rapport à l’année dernière.

Un seul exemple : Bernard Arnault, patron et fondateur du groupe de luxe LVMH, a vu sa fortune bondir à 72 milliards. C'est une croissance de plus de 50% par rapport à l'année d'avant. Bernard Arnault est désormais non seulement la première fortune française, mais aussi la première européenne et la quatrième mondiale.