publié le 02/07/2018

La monnaie chinoise a perdu 3,5% la semaine passée face au dollar américain, c'est-à-dire qu'elle s'est dépréciée. Et c'est la plus forte chute hebdomadaire du billet rouge depuis 1994.



Vous savez que le cours des monnaies fluctue, en effet, exactement comme celui d'une action ou d'une obligation, sur les marchés financiers. Elle peut monter face aux autres monnaies - ce qui rend les exportations du pays concerné plus chères - ou, au contraire, descendre - ce qui facilite les ventes à l'étranger.

En réalité, une chute de la monnaie a un double effet : elle abaisse le prix des exportations et elle renchérit les importations. Cela pénalise donc tous ceux qui vendent en Chine, les partenaires commerciaux de Pékin. Une dévaluation, c'est une sorte de mesure protectionniste.

Est-ce à dire que le gouvernement de Pékin est derrière cette chute du yuan, et qu'il s’agit d'une rétorsion dans le conflit commercial avec les États-Unis ? Ce n'est probablement pas la raison principale. Si la monnaie chinoise dévisse, c'est à cause du comportement des investisseurs financiers. En ce moment, ils vendent les actions de sociétés chinoises, et rapatrient leurs fonds aux États-Unis.

Le climat économique se détériore en Chine

La bourse de Shanghai, la principale du pays, a d'ailleurs des performances désastreuses. Elle est au plus bas depuis deux ans, alors que toutes les autres places financières sont en pleine forme. Et ce sont ces ventes importantes de titres en yuan chinois qui font chuter le cours de la monnaie. En fait, la Chine semble à nouveau victime d'une forte fuite des capitaux.



On pensait que Chine était la star de la croissance mondiale ? En apparence, oui. Mais en réalité, le climat économique se détériore. Les faillites ont augmenté de 30%, parmi lesquelles des entreprises de taille gigantesque.



Le gouvernement est en train d'orchestrer par exemple le sauvetage de HNA, un groupe de transport aérien et de tourisme, qui a une dette presque deux fois supérieure à celle de la SNCF. Cela fait peur aux investisseurs, qui retrouvent de l'intérêt pour l'Amérique.