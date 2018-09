publié le 07/09/2018 à 12:44

Je vais vous faire découvrir ce matin un livre sur l'entreprise, qui m'a fait bondir. Bienvenue en absurdie, là où les règles de l'entreprise sont devenues complètement dingues ! Vous connaissez les "chiefs happiness", les directeurs du bonheur quoi ? Non ? Ben c'est un tort, car ils sont censés rendre l'entreprise joyeuse. En réalité, ils la rendent juste cauchemardesque !



Ce ne sont pas deux dangereux gauchistes qui nous le disent mais deux libéraux assumés, l'économiste Nicolas Bouzou et la philosophe Julia de Funès qui, dans leur Comédie inhumaine, épinglent sans concession les 1001 idées farfelues d’un management devenu fou. Et les histoires - toutes vraies - sont ubuesques.

Les idées folles des "chiefs happiness"

Le directeur général d'un grand groupe d'assurances a ainsi eu l'idée de réunir tous ses collaborateurs dans un amphithéâtre et de leur balancer à la figure des pelotes de laine. Pourquoi faire me direz-vous ? Eh bien pour retisser du lien entre les collaborateurs. Au bout de 10 minutes infantilisantes de bataille de boules de laine, les fils étaient tellement emmêlés que la démonstration du retissage de liens en avait pris un sacré coup.

Je vous passe les cours de relaxation pour évacuer le stress, les cours d'escalade pour renforcer la solidarité, les escape games pour abattre la concurrence. Les salariés d'une grande banque ont, eux, été enfermés dans une pièce de 9h à 18h avec des seaux de Lego et de pâte à modeler pour développer leur inventivité. Bienvenue à la crèche.

Mais la palme revient sans doute à France Télévisions qui, en 2005, a monté un séminaire pour tester la résistance au stress de ses salariés. Et quoi de mieux pour les tester que d'organiser une fausse prise d'otages ? Eh oui ! De faux marins d'un syndicat de travailleurs corses bidon, bonjour le cliché en plus, ont ainsi martyrisé des employés pendant plus d'une heure avant qu'on ne révèle la bonne blague ! Ça s'est quand même terminé devant les tribunaux, plusieurs salariés n'ayant pas goûté l'humour "prise d'otage".

Organiser des réunions pour mieux... organiser

Et je ne vous parle même pas des usines à gaz que sont les "process" mis en place par les entreprises, soi-disant pour gérer la complexité de la réglementation, et qui, en fait, rajoutent de l'usine à gaz à l’usine à gaz ! Les managers passent quand même entre 30 et 60% de leur temps à organiser des réunions d'organisation de leur entreprise.



Et ces pratiques délirantes auraient de quoi dégoûter n’importe qui du monde de l'entreprise. Bouzou et de Funès rapportent ainsi que 20 % des salariés déclarent "être présents pour être présents" dans leur entreprise. Et près de 30 % souhaiteraient un arrêt maladie…



Bref, merci les idées à la con, ça nous a bien bien motivés ! Si les managers en cherchent de bonnes, on peut leur conseiller de lire ce bouquin qui propose juste d'arrêter les réunions inutiles et de faire confiance à ses salariés. Eh oui, c'est assez simple en fait, c'est comme ça !