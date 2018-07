publié le 26/07/2016 à 08:04

À parti de ce mardi 26 juillet, et jusqu’à dimanche 30 prochain, les Journées mondiales de la Jeunesse s’ouvrent à Cracovie. Des centaines de milliers de pèlerins ont afflué du monde entier pour rencontrer le pape François en pologne, patrie du défunt Jean-Paul II. Dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, la jeunesse catholique ne s’est pas laissée décourager.



Des jeunes croyants français qui ont fait le déplacement jusqu’à Cracovie se sont vus distribuer le "sac du pèlerin", qui contient notamment d’indispensables badges à porter autour du coup pour se signaler ou avoir accès aux numéros de téléphone nécessaire en cas d’urgence. Alors que 43% des 18-30 ans se disent aujourd’hui catholique, la jeunesse semble connaître un regain de ferveur puisque 53% des moins de 18 ans déclarent avoir une religion.

À écouter également dans ce journal

- L’avion Solar Impulse 2 s'est posé à Abou Dhabi dans la nuit et remporte son pari d'un tour du monde sans carburant après son départ le 9 mars 2015. Piloté par le Suisse Bertrand Piccard, l'appareil, parti dimanche 24 juillet du Caire en Égypte, a parcouru 2.763 km en plus de 48 heures pour cette 17e et dernière étape de son périple, destiné à promouvoir les énergies renouvelables.

- Un mouvement de grève du personnel naviguant débute aujourd’hui chez Air France. Environ 30% des vols court et moyen-courriers et 10% des long-courriers. Les hôtesses et les stewards veulent revoir les accords d’entreprise qui rentrent en vigueur dans la compagnie aérienne.



- Bernard Cazeneuve porte plainte pour diffamation envers la police nationale et lui-même après les déclarations de la policière municipale de Nice Sandra Bertin, qui accuse le cabinet du ministre de l’Intérieur d'avoir fait pression pour modifier un rapport.



- La ville de Bayonne s’apprête à connaître des fêtes sous haute sécurité après l’attentat qui a causé 84 morts le soir du 14 juillet à Nice. Cette fête traditionnelle interrompue depuis 1932, à part pendant la guerre mondiale, pourrait connaître une baisse sensible d’affluence en raison de la menace terroriste.



- La convention du Parti démocrate, qui doit adouber Hillary Clinton comme candidate à la Maison blanche, s’est ouverte avec un parfum de scandale dans la nuit de lundi à mardi. Le site Wikileaks a publié vendredi soir près de 20.000 emails échangés entre responsables du parti démocrate démontrant que le parti à favoriser la candidature de l’ancienne First lady au détriment de Bernie Sanders.