publié le 26/07/2016 à 06:15

Troisième épisode de cette onzième saison de L'Amour est dans le pré, lundi 25 juillet. Les speed-datings se poursuivent de plus belle, alors que Julien, Monique, Bernard et Bruno ont déjà choisi qui les accompagneraient à la ferme. Cette semaine, c'est au tour de Bernard, Didier, Marianne, Sébastien et Jean-Paul, de se frotter à ce moment très stressant. C'est Bernard qui débute la soirée avec Michelle. Le feeling passe très bien entre ces deux-là et c'est avec regrets qu'ils se quittent : "je serais bien resté à te parler jusqu’à 16h, mais le monsieur derrière me dit que c’est terminé", lâche Bernard. Finalement, le céréalier décide d'inviter Michelle et Nadine, toutes les deux sous le charme, chez lui en Haute-Garonne. Galant, Bernard prépare deux chambres pour ses prétendantes à qui il a acheté un bouquet de fleurs.



C'est ensuite au tour de Didier de passer des lettres envoyées par ses prétendantes, aux rencontres. Et Didier a un atout dans sa manche : la danse. L'agriculteur en profite pour détendre l'atmosphère avec celles qui souhaitent le connaître. C'est finalement Nathalie et Géraldine qui ont le bonheur d'être invitées chez Didier. Pour l'occasion, il s'est même offert une piste de danse privée, avec une boule à facettes qui démarre au son de ses applaudissements et qui s'arrête une fois la musique terminée.



Grand blond et coup de foudre

Marianne, l'une des trois agricultrices de cette saison, sait ce qu'elle veut : un grand blond aux yeux bleus. Laurent, Yves, Alain et Philippe tentent de conquérir l'éleveuse de vaches allaitantes. Et surprise, alors que Marianne ne semblait pas insensible au charme de Laurent, elle décide d'accueillir chez elle Yves et Alain. Et à leur arrivée, c'est Alain qui se décrit comme un "gagnant" qui se démarque face à un Yves plus discret.

Sébastien est lui-aussi exigeant et recherche une femme aux yeux bleus, qui se retourne vers lui lorsqu'elle quitte la pièce. Pas de chance, ce n'est pas du tout ce que ses prétendantes font, à l'exception d'Alexandrine, une kinésithérapeute de 24 ans. "Elle a un joli regard. On a beaucoup de points communs", confie Sébastien qui l'invite chez lui avec Charlotte.



Jean-Paul clôture cette émission en tentant de dépasser sa timidité. Ce qu'il parvient à faire, notamment face à Marie, une assistante maternelle. L'éleveur de vache laitière parle d'un "gros coup de cœur", mais les étoiles dans ses yeux font plutôt penser à un coup de foudre. C'est donc tout naturellement qu'il convie Marie à venir chez lui, avec Olivia. Mais cette dernière, incommodée par les odeurs de la ferme ne marque pas de points, contrairement à Marie qui conforte son statut de favorite.