Les infos de 8h - Val-d'Oise : bataille autour du futur métro

Dans le Val-d'Oise, au niveau du triangle de Gonesse, la bataille fait rage entre les défenseurs de l'environnement et ceux qui portent le projet de la future gare de la ligne 17 du métro.

Au milieu des champs de céréales, un tunnelier crée une ligne de métro, que les jeunes attendent avec impatience. "Ça va permettre de faire évoluer la ville, et surtout de rapporter du travail", estime une jeune femme interrogée par RTL.

Jean Castex a récemment confirmé la construction de la gare et, autour, l'arrivée de nombreux projets. Pour Jean-Pierre Blazy (PS), maire de Gonesse, "ce sont de bonnes décisions", pour "un territoire jeune qui attend de l'emploi, des formations".

Mais pour le collectif du triangle de Gonesse, soutenu par les Insoumis et les écologistes, pas question de construire sur ces terres fertiles. Ils espèrent que ces terres essentiellement céréalières pourront être davantage consacrées au maraîchage et à une plus grande diversité. Entre culture et béton, le triangle de Gonesse cherche encore son avenir.

