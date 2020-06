publié le 16/06/2020 à 08:20

Jamais les fournisseurs d'électricité et d'énergie n'ont été autant pointés du doigt. Les litiges explosent selon le médiateur qui rend son rapport ce mardi 16 juin. Surfacturation, démarchage abusif... Les clients n'en finissent plus de se plaindre et c'est l'italien Eni qui remporte la palme des litiges.

"La moyenne, pour les fournisseurs, c'est 72 litiges pour 100.000 contrats. Eni est à 3 fois plus que le mauvais élève suivant", a dénoncé le médiateur de l'Énergie, Olivier Challan Belval. "En plus, on a recommandé qu'il donne 50 euros de dédommagement aux consommateurs, ils nous ont dit qu'ils étaient d'accord et 6 mois plus tard, ce n'était toujours pas payé", a-t-il poursuivi.

"C'est inacceptable. J'ai un pouvoir de dénoncer publiquement et c'est ce que je fais dans mon rapport, en disant que Eni est mon plus mauvais client et ils n'ont toujours pas pris les mesures qui s'imposaient. C'est le moins que les clients puissent attendre", a-t-il conclu.

À retrouver également dans ce journal

Justice - Le directeur de la Santé Jérôme Salomon est entendu aujourd'hui par la commission d'enquête parlementaire pour répondre aux questions concernant la pénurie de masques pendant la crise sanitaire.



International - La situation à Pékin est jugée "extrêmement grave", a averti la mairie, avec la détection de 100 nouveaux cas de coronavirus ces 5 derniers jours.



Cinéma - La prochaine cérémonie des Oscars est repoussée de 2 mois, a annoncé Hollywood, et est désormais prévue le 25 avril 2021.